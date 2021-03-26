Я подумаю над этим - Путин о предложении стать видеоблогером

Приложение zakon.kz
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По его словам, "предотвратить это невозможно".
Президенту России Владимиру Путину предложили стать влогером (видеоблогером), передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, такое предложение поступило российскому лидеру на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" от одного из участников встречи.
Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно, - ответил глава государства.
Также Путин поддержал его предложение повышать компетентность учителей в соцсетях и медиапространстве, влогосфере.
Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить, - подчеркнул президент.
По его словам, "предотвратить это невозможно".
Эта сфера развивается и развиваться будет дальше, приобретать новые, так сказать, возможности, в числе искусственного интеллекта... и так далее. Никуда от этого не деться. Так же, как, вот, солнцу не запретишь вставать. И это будет развиваться, - считает Путин.
Поэтому, как отметил глава государства, "лучше возглавить".
Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников, - добавил президент.
При этом Путин подчеркнул, что и в традиционной форме доведения знаний и воспитательного процесса от учителя очень многое зависит.
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