Река смыла мосты в Атырауской области

Как заявляют местные власти, пострадавших нет.

В Атырауской области река Ногайты вышла из берегов и смыла мосты, передает zakon.kz.

По данным "Хабар 24", мощный поток снес два пешеходных моста в селе Сагиз Кызылкогинского района и залил трассу "Актобе-Атырау". Были начаты работы по откачке воды, чтобы облегчить движение транспортных средств по автомагистрали.

Как заявляют местные власти, пострадавших нет.

Как сообщается, еще накануне началось повышение уровня воды в реке Ногайты, которая берет начало с подножия горы Мугалжар.

Из-за большого количество снега и обильных осадков река Ногайты вышла из берегов. Водой снесен мост, который был сооружен в качестве временной переправы. Сейчас его восстанавливаем. На данный момент уровень в реке заметно снизился. аким Сагизского сельского округа Нурали Абишан

Как заявил "Ақ Жайық" начальник районного отдела ЧС Марат Кузембаев, "временный мост восстановлен, работы велись ночью".

Сегодня с 08:00 по мосту начали проезжать машины. Сейчас ведутся работы по дополнительному покрытию щебнем. Подрядная компания "Шанхай Констракшн Групп КОО ЛТД" насыпала 100 тонн грунта и 160 тонн щебня по обе стороны моста, было задействовано три самосвала, два погрузчика, один экскаватор. В настоящее время уровень воды опустился, и опасность миновала, - уточнил. он.

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