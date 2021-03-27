Мбаппе, Гризманн и Погба прилетели в Нур-Султан на матч против Казахстана

Матч пройдет 28 марта без зрителей.

В Международном аэропорту Нур-Султана приземлился чартерный рейс с чемпионами мира со сборной Франции по футболу, в составе которого Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Поль Погба и другие, передает корреспондент zakon.kz.

По информации источников, они будут проживать в отеле The St. Regis Astana.

28 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдет матч со сборной Казахстана без зрителей.

Фото: twitter.com/equipedefrance

Для казахстанцев этот поединок станет первым в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!