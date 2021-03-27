Байден пригласил Путина на переговоры по климату

Речь - о первых переговорах по климату международного уровня.

Президент США Джо Байден пригласил главу России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям агентства Associated Press, ссылающаяся на официальных лиц, речь - о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена.

22-23 апреля Соединенные Штаты намерены провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Как заявляли ранее американские власти, темой мероприятия будет консолидация усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

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