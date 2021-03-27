Миллионные убытки несет алматинский общепит из-за локдауна

Для решения проблем предлагается увеличить кампанию по вакцинации населения.

С 21 по 28 марта в Алматы был объявлен недельный локдаун, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы Палаты предпринимателей Алматы, объекты общественного питания вот уже второй год несут убытки.

Как утверждает Ассоциация общественного питания, товарооборот в заведениях за день текущего локдауна снизился на 70-90% и это привело к ежедневному увеличению кассового разрыва. Ситуация в сфере общественного питания становится критической.

В этой связи член регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, а также основательница и генеральный директор сети столовых Qaganat Чинара Бугимбаева выступила с обращением, где обозначила два пути решения проблемы.

По ее словам, на сегодняшний день в сфере общепита работают 23% трудоспособного населения и по разным оценкам до 85% из них относятся к социально уязвимым слоям населения, из которых практически все 100% имеют кредитную задолженность.

Позволю себе еще несколько цифр: средний чек за период локдауна снизился минимум в три раза; убытки на одно предприятие составили от шести до 18 млн тенге; выручка в заведениях общепита упала на 70-90%; количество общепита уменьшилось по всему Казахстану в три раза. Чинара Бугимбаева

Она предложила реанимировать и поддержать МСБ путем предоставления безвозвратных субсидий на зарплату персонала, аренду, коммунальные услуги, кредиты от фонда ДАМУ и попросила освобождение от налогов, как это было летом 2020 года.

Предлагаю в срочном порядке увеличить кампанию по вакцинации населения. Необходимо создать мобильные группы по стране, с выездом на предприятия для проведения вакцинации с целью создания коллективного иммунитета. Это позволит здоровому населению работать, а также вести активную социальную жизнь без введения ограничительных мер для малого и среднего бизнеса, - заключила Бугимбаева.

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