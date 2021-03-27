Беларусь не будет участвовать в "Евровидении"

Организаторы вновь посчитали песню неподходящей для конкурса.

Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Роттердаме, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщили в оргкомитете музыкального конкурса, причиной, по которой страну не пустили на конкурс, стала песня группы "Галасы 3Места". Организаторы вновь посчитали ее неподходящей для конкурса.

В марте Европейский вещательный союз решил, что песня "Я научу тебя" от белорусской группы "Галасы ЗМеста" в текущем виде не может быть допущена к участию в "Евровидении". По словам организаторов, конкурсная песня от Беларуси "может подорвать репутацию конкурса". По мнению организаторов, анализ текста песни белорусских участников показал наличие в ней политической составляющей, что нарушает правила конкурса.

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