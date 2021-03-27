МИД Беларуси опубликовал насмешливый ответ дипмиссии США

Белорусские дипломаты выразили сожаление, что сегодня "американское общество глубоко расколото" и пожелали ему единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты.

В МИД Беларуси поддерживают устремления американского народа к лучшему будущему. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Беларуси в связи с заявлением посольства США от 25 марта 2021 года, сообщает zakon.kz.

Комментарий пресс-службы МИД 26 марта был опубликован на официальном сайте министерства.

Белорусские дипломаты выразили сожаление, что сегодня "американское общество глубоко расколото" и добавили, что пользуются случаем, чтобы "извиниться за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

Белорусское ведомство отметило, что в Штатах по-прежнему идет борьба за свободу: сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны.

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Дипломаты иронично поблагодарили посла США Джули Фишер за "неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы", и предложили предоставить американской дипломатке белорусское гражданство, "чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Джули Фишер электронной платформе".

В тексте подчеркивается, что белорусская сторона не может не отреагировать на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов.

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В качестве ответного шага там предложили "внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель, готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией".

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Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси, - отмечается в комментарии.

В тексте в том числе использованы некоторые пассажи и обороты из заявления американского дипведомства в Минске в связи с 103-й годовщиной провозглашения БНР.

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