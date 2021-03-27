Байден заявил о собственных теориях возникновения COVID-19

До этого Белый дом выразил серьезную озабоченность вопросом происхождения коронавируса, потребовав проведения международного расследования причин начала пандемии в Китае.

Президент США Джо Байден заявил, что у него "есть теории" насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых, сообщает zakon.kz.

У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение, - цитирует Байдена РИА Новости.

Ранеe в пятницу экс-руководитель медицинского регулятора США Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Роберт Редфилд заявил, что коронавирус, по его мнению, появился в китайской лаборатории и начал распространяться в Ухане в сентябре или октябре 2019 года.

До этого Белый дом выразил серьезную озабоченность вопросом происхождения коронавируса, потребовав проведения международного расследования причин начала пандемии в Китае. Этот вопрос был одним из ключевых в агрессивной риторике Дональда Трампа в адрес Пекина. По экспертной оценке, новый президент Джо Байден продолжит давить на Китай, так же делая громкие заявления на теории искусственного происхождения вируса.

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