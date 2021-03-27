Группу вымогателей задержали в Акмолинской области

Приложение zakon.kz
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Преступление предварительно готовилось. Использовался заранее продуманный предлог для выдвижения последующих материальных претензий.
Преступная группа вымогателей задержана в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.
24 марта года в дежурную часть УП города Кокшетау обратился 20-летний местный житель. Группа лиц вымогала у него 200 000 тенге. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием. 80 000 тенге парень уже им отдал.
Этот факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".
Преступление предварительно готовилось. Использовался заранее продуманный предлог для выдвижения последующих материальных претензий. В ходе расследования личности всех подозреваемых были установлены. пресс-служба ДП Акмолинской области
25 марта сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской областии ДКНБ задержали четверых жителей города Кокшетау от 20 до 24 лет.
Проводится досудебное расследование. В настоящее время трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.
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