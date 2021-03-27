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Количество новых заболевших COVID-19 в РК вновь выросло

Фото: Airlines Travel 27 марта 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 32087 (+450),
  • в городе Нур-Султан – 29306 (+365),
  • в ВКО – 22723 (+17),
  • в Павлодарской области – 18961 (+35),
  • в Атырауской области – 18358 (+93),
  • в Карагандинской области – 17303 (+85),
  • в Акмолинской области – 15141 (+48),
  • в ЗКО – 14684 (+87),
  • в Костанайской области – 13630 (+39),
  • в СКО – 12961 (+21),
  • в Алматинской области – 12880 (+105),
  • в городе Шымкенте – 6660 (+34),
  • в Жамбылской области – 6315 (+15),
  • в Актюбинской области – 4958 (+50),
  • в Туркестанской области – 4454 (+7),
  • в Мангистауской области – 4381 (+10),
  • в Кызылординской области – 3983 (+24).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 241,
  • в городе Шымкенте - 13,
  • в Акмолинской области - 61,
  • в Актюбинской области - 32,
  • в Алматинской области - 48,
  • в Атырауской области - 92,
  • в ВКО - 30,
  • в Жамбылской области - 32,
  • в ЗКО - 40,
  • в Карагандинской области - 72,
  • в Костанайской области - 50,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 37,
  • в Туркестанская области - 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 215 474 человека.

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