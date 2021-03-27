Количество новых заболевших COVID-19 в РК вновь выросло

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев, из них:

в городе Алматы – 32087 (+450),

в городе Нур-Султан – 29306 (+365),

в ВКО – 22723 (+17),

в Павлодарской области – 18961 (+35),

в Атырауской области – 18358 (+93),

в Карагандинской области – 17303 (+85),

в Акмолинской области – 15141 (+48),

в ЗКО – 14684 (+87),

в Костанайской области – 13630 (+39),

в СКО – 12961 (+21),

в Алматинской области – 12880 (+105),

в городе Шымкенте – 6660 (+34),

в Жамбылской области – 6315 (+15),

в Актюбинской области – 4958 (+50),

в Туркестанской области – 4454 (+7),

в Мангистауской области – 4381 (+10),

в Кызылординской области – 3983 (+24).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 241,

в городе Шымкенте - 13,

в Акмолинской области - 61,

в Актюбинской области - 32,

в Алматинской области - 48,

в Атырауской области - 92,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 32,

в ЗКО - 40,

в Карагандинской области - 72,

в Костанайской области - 50,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 37,

в Туркестанская области - 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 215 474 человека.

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