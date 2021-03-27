Количество новых заболевших COVID-19 в РК вновь выросло

Всего в стране подтверждено 238 785 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 238 785 случаев, из них:
- в городе Алматы – 32087 (+450),
- в городе Нур-Султан – 29306 (+365),
- в ВКО – 22723 (+17),
- в Павлодарской области – 18961 (+35),
- в Атырауской области – 18358 (+93),
- в Карагандинской области – 17303 (+85),
- в Акмолинской области – 15141 (+48),
- в ЗКО – 14684 (+87),
- в Костанайской области – 13630 (+39),
- в СКО – 12961 (+21),
- в Алматинской области – 12880 (+105),
- в городе Шымкенте – 6660 (+34),
- в Жамбылской области – 6315 (+15),
- в Актюбинской области – 4958 (+50),
- в Туркестанской области – 4454 (+7),
- в Мангистауской области – 4381 (+10),
- в Кызылординской области – 3983 (+24).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 241,
- в городе Шымкенте - 13,
- в Акмолинской области - 61,
- в Актюбинской области - 32,
- в Алматинской области - 48,
- в Атырауской области - 92,
- в ВКО - 30,
- в Жамбылской области - 32,
- в ЗКО - 40,
- в Карагандинской области - 72,
- в Костанайской области - 50,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 1,
- в Павлодарской области - 37,
- в Туркестанская области - 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 215 474 человека.
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