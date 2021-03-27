В 561 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр расположен на территории Китая.

27 марта в 5:08 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 561 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 82.52° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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