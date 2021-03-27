Сразу 22 пациента за сутки скончались от коронавируса и пневмонии

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 746 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 марта 2021года, сообщает zakon.kz.

На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 746 человек (20 331 КВИ+ и 2 415 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 434 пациента, на амбулаторном уровне – 15 312 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 342 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 25 марта 2021 года зарегистрировано 102 новых случаев заболевания. Выздоровели 190 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 50 317, случаев с летальным исходом - 677, всего выздоровело – 47 225 человек.

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