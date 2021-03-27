Узбекистан снял временные ограничения на ввоз казахстанской сельхозпродукции

Ограничения сняты с 19 марта.

Узбекистан снял ранее введенные временные ограничения на транзит и ввоз из Республики Казахстан всех видов птицеводческой и животноводческой продукции. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает zakon.kz.

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУ живой птицы (в т.ч. декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан. Минсельхоз РК.

Как отмечается, также отменены временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, в том числе животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных, сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, б/у оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области РК.

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