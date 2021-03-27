Снежный плен - 55 человек эвакуировали костанайские спасатели с трассы

Из них 8 детей.

Костанайские спасатели эвакуировали с заметенной трассы 55 человек, из них 8 детей, сообщает zakon.kz.

Вечером 26 марта начиная с 20:30 из-за метели и ограниченной видимости было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской трассы "Жезказган-Петропавловск". В результате, на этом отрезке пути, в пяти км от поселка Фурманово, образовалось колонна из 37 автомобилей, в том числе и трех грузовых.

В 22:09 к месту выехала спецтехника: вахтовый Урал и вездеход СКБ-600 с девятью сотрудниками ДЧС Костанайской области на борту.

Из снежного плена спасатели эвакуировали 55 человек, из них 8 детей.

На высокопроходимой технике, преодолевая снежные переметы, в 03:51 людей доставили в город Аркалык. В медицинской помощи они не нуждались.

На заметенном участке дороги работала снегоочистительная техника. В 4:00 после расчистки дорожного полотна колонна автомашин продолжила движение по намеченному маршруту. ДЧС Костанайской области

Неблагоприятные погодные условия, сильный порывистый ветер и метель, застали врасплох десятки людей, несмотря на то, что ранее служба ЧС распространила информацию об ухудшении погоды.

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