В Нур-Султане из-за гололеда парализовано движение общественного транспорта

Также город накрыл густой туман.

В Нур-Султане в субботу из-за погодных условий не смог выйти на работу общественный транспорт. Об этом сообщают жители города в социальных сетях, передает zakon.kz.

Кто-нибудь видел городские автобусы?, "Где автобусы, стоим почти час на остановке", "Как раньше ездили в любую погоду? Сейчас что происходит? До работы как доехать?- возмущаются пользователи в Instagram.

Также вышло из строя приложение Astra Bus.

Данные координат автобусов недоступны. Пожалуйста, воспользуйтесь функцией табло, выбрав нужную остановку, - сообщается в приложении.

Между тем в транспортной компании сообщили, что "в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед), временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов".

По данным компании, движение городских автобусов не останавливали, но из-за гололеда возможны трудности с выходом транспорта на маршруты.

По информации ДЧС столицы, 27 марта ожидаются гололед, низовая метель и туман.

А в воскресенье, 28 марта, городские и пригородные маршруты не выйдут на линии в связи с планируемой дезинфекцией.

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