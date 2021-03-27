Полмиллиона тенге украл астанчанин у своего знакомого из бардачка авто

Украденные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Полицейские столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за мошенничество 30-летнего жителя столицы, передает zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый попросил своего знакомого подъехать для разговора. Сев к нему в машину, он попросил взаймы 1 млн тенге. Так как такой суммы у потерпевшего с собой не было, он предложил ему взаймы 500 тысяч тенге, которые лежали в бардачке машины. Через некоторое время знакомый решил сходить в магазин, оставив подозреваемого одного в машине. Воспользовавшись его отсутствием, он открыл бардачок и совершил кражу денег, - рассказали в полиции.

Когда знакомый вернулся, мужчина продолжил разговор, чтобы не вызвать подозрение, а затем отказавшись от получения взаймы денег попрощался и покинул машину.

Обнаружив кражу денег из бардачка, потерпевший обратился в полицию. Задержанный полицейскими мужчина дал признательные показания.

Как выяснили полицейские, украденные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

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