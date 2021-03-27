Дома в двух районах Алматы отключат от холодной воды на день

Вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода.

В Алмалинском районе Алматы временно не будет подаваться холодная вода в ряд жилых домов и иных объектов, сообщает zakon.kz.

Это коснется домов, находящихся в контурах улиц:

29 марта с 9-ти до 14-ти часов — Байжанова – Кажимукана – Назарбаева;

31 марта с 9-ти до 18-ти часов — Курмангазы – Шевченко – Наурызбай батыра – Сейфуллина;

1 апреля с 9-ти до 18-то часов — Макатаева – Райымбека – Желтоксан – Сейфуллина.

1 апреля с 9-ти до 18-ти часов холодное водоснабжение ограничат зданиям, расположенным на территории Жетысуского района в контуре улиц Райымбека – Сейфуллина – Тобаякова (Ж/Д) – Абылай хана. ГКП "Алматы су"

Вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66

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