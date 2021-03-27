В Кремле отказались реагировать на обращение Юлии Навальной

Песков отметил, что в настоящее время, когда Навальный является осужденным и заключенным колонии, адресатом для подобных обращений является Федеральная служба исполнения наказаний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен реагировать на обращение жены осужденного Алексея Навального Юлии, которое она разместила в своем Instagram, сообщает zakon.kz.

Однако, по его словам, соответствующая информация отражена в информационных дайджестах Кремля, передает РИА Новости.

Песков добавил, что в настоящее время, когда Навальный является осужденным и заключенным колонии, адресатом для подобных обращений является Федеральная служба исполнения наказаний.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля добавил, что "различные проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями".

Это скорее относится к системе поддержания дисциплины и порядка в исправительных учреждениях, и это не дело администрации президента каким-либо образом это комментировать. Дмитрий Песков

Накануне Юлия Навальная потребовала от президента Владимира Путина немедленно освободить ее мужа. Сам Навальный через адвокатов пожаловался на пытки лишением сна – он поставлен на учет как склонный к побегу и его будят ночью каждый час.

Состояние здоровья Навального, находящегося в заключении в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, свидетельствуют результаты обследования, сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по области. Владимирский омбудсмен также заявила РИА Новости, что жалоб в отношении Навального не получала.

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