В Казахстане запустят счетчик вакцинации против коронавируса

В апреле в страну поставят миллион вакцин из России и Китая.

В Казахстане с 1 апреля запустят счетчик вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Мы начинаем с 1 апреля вывешивать счетчик по вакцинации. У нас есть поручение Администрации президента. В разрезе регионов каждый день будет висеть такой счетчик, (по аналогии со статистикой - ред.) заболевших коронавирусом. Он будет у нас на сайте, - сказал министр на совещании в Алматы.

Счетчик будет показывать, сколько вакцин поступило и сколько человек получили прививку.

По словам Алексея Цоя, в апреле в страну поставят порядка 4 млн вакцин из России и Китая.

До конца 2021 года планируется привить от коронавируса шесть миллионов казахстанцев.

По данным на 26 марта, общее количество вакцинированных первым компонентом "Спутник V" – 110 861 человек, вторым компонентом – 25 318 человек.

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