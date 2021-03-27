Исследователи дали животным послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как они отреагируют.

Кошки оказались способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не считают нужным отвечать, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Mirror, исследователи дали животным послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как они отреагируют. Кошки проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. Всего в эксперименте были задействованы 20 питомцев.

При этом подтвердились и гипотезы, согласно которым эти питомцы понимают, что разговаривают именно с ними, однако не считают нужным отвечать.

По мнению исследователей, такая реакция восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками, но их не дрессировали. Именно поэтому, считают специалисты, кошки чувствуют себя главными.

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