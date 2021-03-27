Из-за технической ошибки Скриптонит выпустил новый альбом раньше срока

В него вошли 15 новых треков. Предыдущий альбом Скриптонита "2004" вышел в конце 2019 года.

Известный казахстанский рэпер Адиль Жалелов, он же Скриптонит выпустил новый альбом, сообщает zakon.kz.

Он выпустил его раньше, чем планировалось из-за технической ошибки. Об этом рэпер написал на свой странице в Instagram.

В связи с технической ошибкой при отгрузке альбома, вчера ночью он стал доступен для прослушивания в нескольких странах. По этой причине мы приняли решение выпустить официальный релиз альбома "Свистки и бумажки" сегодня.

Альбом пока доступен только на Apple Music.

В него вошли 15 новых треков. Предыдущий альбом Скриптонита "2004" вышел в конце 2019 года.

Месяц назад рэпер показал обложку пластинки, именно тогда и стало известно, что Скриптонит запланировал на март новый релиз, но точная дата оставалась тайной. Потом было объявлено, что альбом выйдет 30 марта, но вышел он сегодня.

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