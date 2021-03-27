450 зараженных за сутки - акимат Алматы обратился к горожанам

Всего с 1 января по 26 марта текущего года зарегистрировано 13 236 случаев КВИ. При этом за весь 2020 год был 18 521 случай заражения.

За прошедшие сутки в Алматы выявлены 450 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.

Руководство города рекомендует алматинцам на фоне циркуляции мутированных штаммов воздержаться от посещения общественных мест и сократить социальные контакты.

Всего с 1 января по 26 марта текущего года зарегистрировано 13 236 случаев КВИ. При этом за весь 2020 год был 18 521 случай заражения.

Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, высокие темпы роста заражения населения также обусловлены циркуляцией в городе британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Новые штаммы имеют более высокую контагиозность по сравнению с предыдущим базовым штаммом, показатель заражаемости выше до 70%. Вместе с тем отмечается уменьшение регистрации бессимптомных форм КВИ с 39% в 2020 г. до 32% в 2021 году.

Среди возрастных групп за 3 недели марта месяца текущего года коронавирусной инфекцией наиболее поражены граждане 20-39 лет — 38% и 40-59 лет — 27%, а также старше 60 лет — 20%.

Согласно результатам анализа, вероятные места заражения за 3 недели марта месяца при посещении общественных мест (объекты торговли, общепита) — 42%, за последнюю неделю — 41% – снижение на 1%; при поездках в общественном транспорте — 18%; семейные мероприятия — 2%.

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в городе, акимат Алматы призывает усилить профилактику КВИ, в том числе на фоне выявления британского и южноафриканского штаммов. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей, а также сократить социальные контакты. пресс-служба акимата города Алматы

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