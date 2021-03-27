Алматинский ТЮЗ поздравил зрителей с днем театра

Пусть ваши сердца всегда будут восприимчивы ко всему прекрасному и доброму, пусть театральная сцена удивляет вас и волнует воображение, затрагивая тонкие струны души, -

Коллектив и труппа государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац обратились к алматинцам, сообщает zakon.kz.

Дорогие наши друзья! Уважаемые зрители!

От всей души поздравляем вас - истинных ценителей высокого театрального искусства, с замечательным праздником – Всемирным днем театра!

С давних пор театр называют настоящим храмом искусства, он наполняет наши сердца теплыми эмоциями и любовью к жизни, дает нам вдохновение и заряжает новыми идеями. Театр - это всегда ожидаемая встреча с чудом, путешествие в удивительный мир фантазии, восторга, любви и красоты.

Сегодня, в этот замечательный весенний день, коллектив и труппа нашего легендарного театра - все те, для кого театр стал смыслом жизни, судьбой и родным домом, говорим вам: "Спасибо, дорогие наши зрители, за вашу любовь и преданность театру, за отменный и прекрасный вкус в искусстве, за доброту, сердечность и искренние эмоции. Мы вас очень любим, мы работаем для вас, мы с большим нетерпением ждем встречи с вами".

Пусть ваши сердца всегда будут восприимчивы ко всему прекрасному и доброму, пусть театральная сцена удивляет вас и волнует воображение, затрагивая тонкие струны души, пусть на сердце всегда будет светло и радостно. Желаем вам крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях, везения и благополучия во всем. Пусть вам всегда улыбается счастье!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!