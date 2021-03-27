Глава Минздрава проинспектировал больницы Алматы

Побывал глава Минздрава и на складе вакцин.

Министр здравоохранения Алексей Цой во время своего приезда в Алматы проверил оснащенность медицинских организаций и побывал на складе вакцин, передает zakon.kz.

По информации Управления общественного здоровья Алматы, первым делом Алексей Цой посетил самую крупную городскую клиническую больницу №7, в которой имеются тысячи коек. Больница оборудована по последнему слову техники: есть кабинеты МРТ, своя кислородная станция, которая обеспечивает практически все палаты кислородом.

У нас развернуто 50 коек. В данный момент находятся около 30 пациентов. Имеется, так называемый План Б, если на период ухудшения эпидемиологической ситуации мы можем развернуть количество ковидных коек до 300. Оснащенность лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения как для ковидных, так и не для ковидных полностью у нас запас имеется, - сообщил главный врач ГКБ №7 Манас Рамазанов.

Побывал глава Минздрава и на складе вакцин, расположенном на территории больницы. После чего его ознакомили с работой поликлиники №4 и показали, где и как проходит вакцинация.

Поликлиника находится в Бостандыкском районе, но обслуживает еще и Ауэзовский район. В ней трудятся порядка пятисот медработников.

Сейчас в стенах медучреждения прививки от ковида получают врачи и учителя.

На данный момент вакцинированы 795 человек. Как на всякую вакцину отмечалось у 11 человек небольшое повышение температуры до 37,5, небольшая слабость и недомогание. В основном прошло без симптомов. На запланированное население у нас вакцин достаточно, - отметила заведующая отделением городской поликлиники №4 Гульмира Лукпанова.

По данным управления, сегодня в борьбе с пандемией задействованы все структуры города. Принимаются беспрецедентные меры по нераспространению смертельного вируса.

На передовой в инфекционных стационарах продолжают работать около 2000 медработников, а в резерве еще порядка 3000 медиков на случай обострения эпидемиологической ситуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!