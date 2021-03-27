В прикрепленном аудиофайле людей просят соблюдать правила санитарно-гигиенических норм, масочный режим и находится дома.

Пост об оповещениях, с пометкой ВНИМАНИЕ!! СРОЧНО!! появился в Telegram-канале StopCov, сообщает zakon.kz.

Скоро на улицах Алматы зазвучат оповещения.

В прикрепленном аудиофайле говорится, что город находится в красной зоне. Людей просят соблюдать правила санитарно-гигиенических норм, масочный режим, находиться дома и не подвергать риску себя и окружающих. Заканчивается обращение обещанием, что скоро коронавирус будет побежден.

Когда именно начнут проигрывать оповещения, не указано.

При появлении признаков простуды звоните по номеру 103.

По всем остальным вопросам звоните на 1406 и 1308.

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