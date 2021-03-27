"Синтетики" на 44 млн изъяли полицейские Талдыкоргана

В ходе обыска обнаружено 16 тысяч разовых доз различных синтетических видов наркотиков, общим весом около килограмма.

Полицейские Талдыкоргана изъяли синтетических наркотиков на 44 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Двоих подозреваемых (27 и 25 лет) задержали на окраине Талдыкоргана в ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области.

В ходе обыска обнаружено 16 тысяч разовых доз различных синтетических видов наркотиков, общим весом около килограмма. На "черном рынке" их стоимость составила бы более 44 млн тенге. начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов

Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Также, в ходе обыска квартиры 27-летнего подозреваемого, которую он добровольно показал и указал место, где хранит наркотические вещества для распространения, были обнаружены упаковочные материалы, контейнеры с наркотиками, весы для взвешивания и металлические магниты, с помощью которых распространяли наркотические вещества.

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