Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с места

Это удалось после того, как из-под корабля было изъято более 20 тыс. тонн грунта.

Севший в начале недели на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на субботу, 27 марта, немного сдвинулся с места, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Это удалось после того, как из-под корабля было изъято более 20 тыс. тонн грунта.

Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжатся. Управление Суэцкого канала намерено принять в субботу, как минимум две попытки. Время этих работ зависит от наступления прилива.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель 23 марта в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Таким образом, он полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждает компания-владелец Shoei Kisen Kaisha. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Он перевозит товары на сумму $9,6 млрд. Как сообщают эксперты, блокада Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн в час. Стоимость перевозимых в сутки в западном направлении товаров составляет примерно $5,1 млрд, в восточном - $4,5 млрд.

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