В столице Египта рухнул десятиэтажный жилой дом

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать тот факт, что домовладелец незаконно надстроил у здания два этажа.

Не менее пяти человек погибли и 23 пострадали в субботу, 27 марта, при обрушении десятиэтажного жилого дома в одном из районов Каира — столицы Египта, передает zakon.kz.

Как сообщает газета Al-Ahram, трагедия произошла ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс.

В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Кроме того, идет операция по вызволению целой семьи, которая оказалась засыпана грудой конструкций.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать тот факт, что домовладелец незаконно надстроил у здания два этажа.

Местная прокуратура уже начала проверку по этому факту.

Обрушения зданий в бедных кварталах египетских городов, как правило, происходят из-за нарушений правил безопасности при строительстве и отсутствия ремонта. Нередки случаи, когда жильцы надстраивают дополнительные этажи без согласования с муниципальными властями.

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