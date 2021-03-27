Кыз узату на 70 человек организовали во время карантина в Алматы

Приняты соответствующие меры.

Проведение кыз узату прервали мониторинговые группы в Алматы, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, среди выявленных и пресеченных мониторинговыми группами мероприятий: свадьбы, семейные и иные праздничные мероприятия с массовым скоплением людей.

К примеру, в Ауэзовском районе 26 марта в 20:00 было приостановлено проведение мероприятия кыз узату в ресторане "Достар Сарайы" по адресу Аксай-4, дом 15А. На мероприятии было свыше 70 человек. Приняты соответствующие меры, - говорится в сообщении.

Согласно материалам, представленным Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, мутированные британский и южноафриканский штаммы имеют более высокий показатель заражаемости (контагиозность) по сравнению с предыдущим базовым штаммом.

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По состоянию на утро 27 марта (с 21 по 26 марта) проведено 98 объездов, охвачено 1911 объектов, на 300 из которых выявлены нарушения установленного режима работы и не соблюдаются противоэпидемические требования. При этом 17 нарушений были выявлены в ходе ночного объезда с 26 на 27 марта. Так, 300 субъектов предпринимательства будут подвергнуты штрафу в размере 230 МРП. За неделю за нарушение масочного режима согласно ст. 425 КоАП РК к ответственности привлечены 693 физических лица, - сообщили в акимате Алматы.

Также сообщается, что в ходе очередного онлайн-совещания заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил усилить работу мониторинговых групп в районах, где продолжается рост случаев заражения из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима.

42% случаев заражения приходится на общественные места - это объекты торговли, общественного питания и т. д. В целях повышения охвата проверяемых общественных мест количество мониторинговых групп было увеличено до 40, - привели данные в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что Алматы продолжает находиться в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в городе выявлены 450 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По-прежнему в группе риска лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями - им настоятельно рекомендуется по возможности не покидать жилища. Вместе с тем зафиксирован рост заражения среди категории лиц в возрасте 20-29 лет. Анализ показывает, что помимо общественных заведений рост скопления людей происходит в частном секторе - продолжается регистрация случаев заражения с семейных мероприятий, свадеб, поминок и тоев на дому.

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Акимат Алматы призывает жителей и гостей города быть ответственными, не посещать места скопления людей, не организовывать и не участвовать в массовых мероприятиях. Важно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров и носить маски. Напомним, за нарушение карантинных мер предусмотрена административная ответственность, - резюмируется в сообщении.

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