Imanbek высказался о переименовании улицы и школы в его честь

Он заявил, что "это бред полный".

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek), получивший "Грэмми" за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN, высказался о переименовании улицы и школы в его честь, передает zakon.kz.

На счет того, что назовут улицу или школу в честь меня: даже если захотят, я буду максимально против этого. Это не такое крутое достижение, чтобы можно было называть в честь меня улицы. Я считаю, это бессмысленная трата денег. Да и кто я такой, чтобы в честь меня называли школу, например. Я не ученый. И люди, которые пишут комментарии (...) это (переименование улицы в честь Иманбека - прим. ред.) глупо, да, но не переходите на личные оскорбления. Это не моя инициатива. Некоторые меня оскорбляют: "Да он вообще бездарь какой-то, зачем?". Это грубо и неадекватно. В целом, да, я, как и вы, против переименований улиц и школ в свою честь. Это бред полный, - сказал Иманбек во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

На это историческое событие отреагировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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