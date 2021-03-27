Сильный дождь, туман и гололед. Погода на 28 марта в Казахстане

На большей части страны по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды.

Прогноз погоды на 28 марта предоставил РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

По-прежнему атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК: пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке - дождь, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке и в центре - с низовой метелью. РГП "Казгидромет"

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром - усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем - ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области - местами гололед.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются гроза, туман, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью - низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, утром и днем - ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем местами усилится ветер до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Атырауской области местами ожидается гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды на 28 марта.

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