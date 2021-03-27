В домогательстве обвинили полицейского в ВКО. В ДП дали комментарий

Видео распространили в соцсетях.

В домогательстве обвинили полицейского жительницы Восточно-Казахстанской области. Видео, распространяемое в соцсетях, прокомментировали в Департаменте полиции ВКО, передает zakon.kz.

Мы сидели в кафе с девушками, далее сотрудник полиции города Курчатова Дархан начал к нам приставать. На что ему было сказано, не лезть к нам! Но после очередного замечания, он начал вести себя не приемлемо для сотрудника полиции. Если бы не мужчина который заступился за нас, то я бы не знала чем бы это обернулось!!! Прошу Департамент полиции ВКО принять меры в отношении этого сотрудника полиции!!! Немедленно!!! (орфография и пунктуация автора – прим. редакции), - цитирует altaynews.kz комментарий под видео.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе областной полиции.

По данному факту Управлением собственной безопасности ДП ВКО незамедлительно проведена служебная проверка, вина сотрудника установлена. Данный факт рассмотрен на дисциплинарной комиссии департамента. ДП ВКО

Как отметили в ведомстве, приказом начальника ДП ВКО от 26 марта сотрудник ОП города Курчатова уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.

Также в ДП ВКО сообщили, что непосредственные руководители подразделения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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