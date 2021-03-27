Бейонсе обокрали на миллион долларов

Пока не удалось задержать ни одного подозреваемого.

Американскую исполнительницу Бейонсе обокрали неизвестные на миллион долларов, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, неизвестные пробрались в складские помещения в Лос-Анджелесе, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе Parkwood Entertainment.

По данным портала TMZ, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, сумма ущерба оценивается в более $1 млн (более 424 млн тенге по курсу Нацбанка РК).

Отмечается, что грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту.

Расследованием дела, по данным источника, занимается полиция Лос-Анджелеса.

Сообщается, что пока не удалось задержать ни одного подозреваемого.

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