Сожитель избил женщину и ее двоих маленьких детей в Алматы - соседи

Об этом сообщила директор общественного фонда Не молчи KZ.

Директор общественного фонда Не молчи KZ Дина Тансари (Смаилова) опубликовала жалобу соседей одного из алматинских домов, передает zakon.kz.

Прошу обратить внимание КОПД (Комитет по охране прав детей - прим. ред.) МОН на данную ситуацию! Почему в Алматы органы опеки бездействуют, второй случай госпитализации детей после побоев, за неделю!? Почему полиция бездействует, оставляет детей и мать в опасности? Рустам Абдрахманов (заместитель начальника ДП Алматы - прим. ред.) возьмите на свой контроль, пожалуйста! - написала она на своей странице в Facebook.

Далее директор фонда разместила жалобу соседей.

Добрый день. Хотим обратиться к вам за помощью и придать огласке дело об избиении маленьких детей. Мы являемся неравнодушными соседями, которые переживают за детей. У нас по соседству проживает девушка с двумя маленькими детьми: одному восемь лет, а второму еще нет и двух лет. На протяжении полугода длится вся эта история, обращались в органы опеки и полиция приезжала не раз, но никаких мер не предпринимают, - говорится в обращении.

По словам соседей, "он не является отцом, стал проживать с мамой где-то полгода назад, с тех пор дети постоянно подвергаются насилию с его стороны".

Вчера ночью произошел очередной инцидент - избил детей, маленького ребенка хотел выбросить с балкона, видимо, он ему мешает. Сейчас мама и сами дети находятся в больнице с сотрясением и повреждением мягких тканей. Сама мама детей говорит, что боится его и выгнать не может. Также неоднократно он избивает и ее, много месяцев у нее не сходят синяки с лица и побои, также побрил ее налысо. Дома у детей нет ни еды, ни памперсов, ни лекарств, ни вещей.. также из дома он вынес бытовую технику и продал, так как он употребляет наркотические вещества. Просим принять меры и помочь маленьким детям и избавить их от такого отчима. Мать детей является сиротой, недавно у нее умерла мать и бабушка, нет родных, кто мог бы за нее заступиться и помочь, - сообщили соседи.

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