Жигунов женился на копии Заворотнюк

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Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.
58-летний Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной - Виктории Ворожбит, которую прозвали "копией Заворотнюк", передает zakon.kz.
Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.
Поздравьте меня) Вика взяла мою фамилию, - написал он.
Отметим, что днем ранее он опубликовал фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце.
В свою очередь Ворожбит опубликовала совместное фото с Жигуновым, мило подписав его "Жигуновы".
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