Жесткий карантин продлен в Алматы

Соответствующее постановление подписал главсанврач города.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает zakon.kz.

Согласно документу, Бекшин постановил продлить до 12 апреля включительно действие постановления от 20 марта №11 "Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в г. Алматы на период с 21 по 28 марта 2021 г." с введением следующих дополнений и изменений:

перевести на дистанционный формат обучения учащихся общеобразовательных школ и студентов ТиПО и ВУЗов;

разрешить работу дежурных групп в 1-5, 9 и 11 классах общеобразовательных школ с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей;

управлению по делам религии города обеспечить ежедневный мониторинг соблюдения ограничений работы религиозных объектов (мечетей, церквей и др.);

разрешить индивидуальные богослужения и молитвы (в молитвенных помещениях и комнатах для совершения национальных обрядов (неке-қию, крещение и др.) размещаются разметки для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не менее 2,5 метра между представителем духовенства и прихожанами);

запрещаются коллективные богослужения (жума и пятикратные намазы, собрания, воскресные службы и др.);

запрещается проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи во время священного месяца "Рамадан";

похоронные обряды проводить с участием близких родственников не более 10 человек (рекомендуется родственникам умершего и представителям официального духовенства по возможности проводить "омовение тела" в условиях морга и патологоанатомического бюро. Проводить "заочное отпевание" усопшего, а также ограничить участие пожилых людей в процессе похорон);

руководителям духовенства обеспечить священнослужащих и другой персонал, запасом масок и перчаток, а также проведение разъяснительной работы с общинами по соблюдению правил личной безопасности;

управлению жилищной политики в дополнение к проводимой профилактической дезинфекции обеспечить дезинфекцию малых архитектурных форм и устройств в парках и улицах города (скамьи, банкоматы, паркоматы, платежные терминалы и др.)

Согласно постановлению, запрещена деятельность следующих объектов:

музеи, зоопарк;

библиотеки;

детские и взрослые образовательные центры;

оптово-розничные открытые и крытые непродуктовые рынки;

ТРЦ, торговые центры (дома);

общественные бани;

сауны, спа-центры, бассейны;

спортивно-оздоровительные и фитнес-центры;

ГК "Шымбулак";

ВГК "Медеу" (запрет на массовые катания);

объекты культуры (репетиция);

театры, кинотеатры, концертные залы;

бильярдные;

компьютерные клубы, боулинг;

цирк;

детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД;

банкетные залы, ночные, игровые и лото-клубы, караоке;

религиозные объекты (за исключением коллективных богослужений);

спортивные объекты (за исключением аккредитованных НОК РК для подготовки членов сборных команд).

Также запрещены:

движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов);

межобластные нерегулярные (туристические) перевозки;

городские нерегулярные (туристические) перевозки;

проведение спортивных мероприятий со зрителями;

проведение поминок (за исключением членов одной семьи).

Как следует из документа, общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) в будние дни будет работать согласно штатного расписания, а в субботние и воскресные дни: утром – с 06:00 до 10:00; вечером – с 17:00 до 22:00.

Работа ЦОНов в субботние, воскресные и праздничные дни запрещена; а в будние дни они могут работать с 09:00 до 18:00, по записи.

Отделения АО "Казпочта" могут работать с 09:00 до 18:00, по записи.

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины будут работать с 06:00 до 24:00.

Непродуктовые магазины, в том числе строительные, будут работать с 10:00 до 20:00.

Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания будут работать с 06:00 до 02:00.

Работа крытых и открытых рынков (продуктовые) в субботние и воскресные дни запрещена; а в будние дни они могут работать с 06:00 до 17:00.

Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта, - говорится в документе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

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