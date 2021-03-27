Жесткий карантин продлен в Алматы

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Соответствующее постановление подписал главсанврач города.
Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает zakon.kz.
Согласно документу, Бекшин постановил продлить до 12 апреля включительно действие постановления от 20 марта №11 "Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в г. Алматы на период с 21 по 28 марта 2021 г." с введением следующих дополнений и изменений:
Согласно постановлению, запрещена деятельность следующих объектов:
религиозные объекты (за исключением коллективных богослужений);
спортивные объекты (за исключением аккредитованных НОК РК для подготовки членов сборных команд).
Также запрещены:
Как следует из документа, общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) в будние дни будет работать согласно штатного расписания, а в субботние и воскресные дни: утром – с 06:00 до 10:00; вечером – с 17:00 до 22:00.
Работа ЦОНов в субботние, воскресные и праздничные дни запрещена; а в будние дни они могут работать с 09:00 до 18:00, по записи.
Отделения АО "Казпочта" могут работать с 09:00 до 18:00, по записи.
Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины будут работать с 06:00 до 24:00.
Непродуктовые магазины, в том числе строительные, будут работать с 10:00 до 20:00.
Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания будут работать с 06:00 до 02:00.
Работа крытых и открытых рынков (продуктовые) в субботние и воскресные дни запрещена; а в будние дни они могут работать с 06:00 до 17:00.
Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта, - говорится в документе.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.
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