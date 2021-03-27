Ушел из жизни известный казахстанский археолог Сайден Жолдасбаев

Он скончался на 85 году жизни.

Известный казахстанский археолог, доктор исторических наук Сайден Жолдасбаев скончался на 85 году жизни, передает zakon.kz.

Об этом МИА "Казинформ" сообщили в Институте истории и этнологии имени Ч. Валиханова.

Сайден Жолдасбаев - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Международного Казахстанско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи. Уроженец Уйгурского района Алматинской области.

Окончил Казахский государственный университет, аспирантуру Института истории, археологии и этнографии НАН Казахстана.

Преподавал в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

Основные направления научной деятельности связаны с исследованием культуры казахского народа XV-XVIII веков, историей Семиречья, изучением палеоэтнографических особенностей.

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