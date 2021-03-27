Три воспитанницы детдома сбежали с незнакомцем в Кызылорде

Беглянок ищут сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и жители областного центра.

Трех воспитанниц детского дома аульного типа "Атамекен" разыскивают в Кызылординской области, передает zakon.kz со ссылкой на baigenews.kz.

По предварительным данным, девочки в возрасте от 15 до 17 лет сбежали вместе с незнакомым мужчиной. Беглянок ищут сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и жители областного центра.

Отмечается, что первыми о пропаже девочек сообщили работники детдома "Атамекен". По предварительным данным, одна из сбежавших воспитанниц детдома в соцсетях познакомилась с неизвестным мужчиной, который может быть причастен к исчезновению девочек.

Как сообщается, пока поисковые работы не дали никаких результатов.

Сейчас весь личный состав департамента полиции области задействован в поисках воспитанников. Нам помогают волонтеры и активисты города. Если кто-то владеет информацией о подростках, просим сообщить в полицию. пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

По данным kzvesti.kz, 25 марта в 02:00 ушли в неизвестном направлении и не вернулись:

Нугманова Дилда Мусабековна 27.08.2004 г.р. Нестерова Любовь 25.03.2006 г.р. Сабанкулова Рано 24.03.2006 г.р.

Если вы видели подростков или владеете какой-либо информацией, то ДП области просит сообщить по телефонам: 8(7242)-29-70-10, 8(7242)-29-75-20, 8(7242)-29-75-02, 8-705-255-81-25 или 102, - говорится в сообщении.

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