Байден предложил Джонсону создать аналог инициативе КНР "Один пояс - один путь"

Об этом они поговорили во время телефонного разговора.

Президент США Джо Байден предложил британскому премьер-министру Борису Джонсону создать собственную альтернативу китайской инициативе "Один пояс - один путь", передает zakon.kz.

По данным ТАСС, такое предложение от американского лидера в адрес премьера Великобритании поступило во время телефонного разговора, состоявшегося 26 марта.

Мы говорили о Китае и конкуренции, в которую они вовлечены в рамках [инициативы] "Один пояс, один путь". Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи, - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.

По словам президента США, в ходе беседы они также обсудили изменение климата и вопросы, связанные с НАТО.

[Мы говорили о том,] смогу ли я приехать - надеюсь, что смогу, - на встречу НАТО, полагаю, она будет в конце июня, - сказал американский лидер.

Как сообщается, саммит G7 намечен на середину июня. Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести встречу в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

В свою очередь 22 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном Белым домом по итогам беседы Байдена и Джонсона, лидеры двух стран "договорились тесно работать вместе по общим внешнеполитическим приоритетам, среди которых КНР и Иран", а также подтвердили "важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

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