Избиение двух маленьких детей в Алматы: комментарий управления образования

В ведомстве сообщили, что "комиссия решила забрать детей из семьи".

В Алматы сожитель избил женщину и ее двоих маленьких детей. Об этом сообщили соседи пострадавшей. В управлении образования города прокомментировали данную информацию, сообщает zakon.kz.

Мать с детьми постоянно по адресу не проживает, выезжают к родителям гражданского супруга. Вернулись в мкр. Атырау в феврале 2021 года. Инспектор ОДН еженедельно проверяет данную семью. пресс-служба Управления образования Алматы

Как отметили в ведомстве, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Медеуского района выезжала по адресу 14 февраля.

Проводится на постоянной основе профилактическая работа. Мать не употребляет спиртные напитки, на учетах в психиатрическом, наркологическом диспансерах не состоит. Факт избиения ребенка не останется безнаказанным. В этой связи комиссия решила забрать детей из семьи. Далее материалы дела будут направлены в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы. Ситуация находится под строгим контролем Управления образования Алматы, - подчеркнули в управлении.

Ранее директор общественного фонда Не молчи KZ Дина Тансари (Смаилова) опубликовала жалобу соседей одного из алматинских домов, в которой говорилось, что сожитель избил женщину и ее двоих маленьких детей. По словам соседей, эта история длится "на протяжении полугода".

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