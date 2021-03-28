Пропавшего жителя Атырау нашли мертвым

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Мужчина вышел из дома на работу и пропал без вести. Все это время его искали спасатели, кинологи, волонтеры.
53-летний Тыныштык Уразгалиев пропал 20 дней назад. Его тело нашли в реке Урал, сообщает zakon.kz.
По словам родственников, труп был обмотан рыбацкой сетью, передает azh.kz.
Тело отправили на экспертизу.
6 марта мужчина вышел из дома на работу и пропал без вести. Все это время его искали спасатели, кинологи, волонтеры.
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