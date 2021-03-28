Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Пропавшего жителя Атырау нашли мертвым

Фото: azh.kz 28 марта 2021, 07:41

Мужчина вышел из дома на работу и пропал без вести. Все это время его искали спасатели, кинологи, волонтеры.

53-летний Тыныштык Уразгалиев пропал 20 дней назад. Его тело нашли в реке Урал, сообщает zakon.kz.

По словам родственников, труп был обмотан рыбацкой сетью, передает azh.kz.

Тело отправили на экспертизу.

6 марта мужчина вышел из дома на работу и пропал без вести. Все это время его искали спасатели, кинологи, волонтеры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Насколько выросла численность казахстанцев
Житель столицы проломил кошке череп