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Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Фото: ProKazan 28 марта 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 240 381 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 240 381 случай, из них:

  • в городе Алматы – 32597 (+510),
  • в городе Нур-Султан – 29688 (+382),
  • в ВКО – 22762 (+39),
  • в Павлодарской области – 19014 (+53),
  • в Атырауской области – 18439 (+81),
  • в Карагандинской области – 17383 (+80),
  • в Акмолинской области – 15187 (+46),
  • в ЗКО – 14782 (+98),
  • в Костанайской области – 13670 (+40),
  • в СКО – 12980 (+19),
  • в Алматинской области – 12990 (+110),
  • в городе Шымкенте – 6700 (+40),
  • в Жамбылской области – 6329 (+14),
  • в Актюбинской области – 5020 (+62),
  • в Туркестанской области – 4460 (+6),
  • в Мангистауской области – 4386 (+5),
  • в Кызылординской области – 3994 (+11).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 156,
  • в городе Алматы - 276,
  • в городе Шымкенте - 32,
  • в Акмолинской области - 40,
  • в Актюбинской области - 2,
  • в Алматинской области - 136,
  • в Атырауской области - 14,
  • в ВКО - 36,
  • в Жамбылской области - 3,
  • в ЗКО - 90,
  • в Карагандинской области - 74,
  • в Костанайской области - 11,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Мангистауской области - 4,
  • в Павлодарской области - 28,
  • в Туркестанская области - 1.

Всего в стране выздоровели 216 380 человек от COVID-19.

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