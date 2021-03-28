Число больных коронавирусом в Казахстане продолжает расти

Всего в стране подтвержден 240 381 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 марта 2021 года в Казахстане сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 240 381 случай, из них:

в городе Алматы – 32597 (+510),

в городе Нур-Султан – 29688 (+382),

в ВКО – 22762 (+39),

в Павлодарской области – 19014 (+53),

в Атырауской области – 18439 (+81),

в Карагандинской области – 17383 (+80),

в Акмолинской области – 15187 (+46),

в ЗКО – 14782 (+98),

в Костанайской области – 13670 (+40),

в СКО – 12980 (+19),

в Алматинской области – 12990 (+110),

в городе Шымкенте – 6700 (+40),

в Жамбылской области – 6329 (+14),

в Актюбинской области – 5020 (+62),

в Туркестанской области – 4460 (+6),

в Мангистауской области – 4386 (+5),

в Кызылординской области – 3994 (+11).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 906 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 156,

в городе Алматы - 276,

в городе Шымкенте - 32,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 136,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 36,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 90,

в Карагандинской области - 74,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 28,

в Туркестанская области - 1.

Всего в стране выздоровели 216 380 человек от COVID-19.

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