Еще 17 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 310 человек (21 007 КВИ+ и 2 303 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 811 пациент, на амбулаторном уровне – 15 499 пациентов.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 марта 2021 года сообщает zakon.kz.

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 310 человек (21 007 КВИ+ и 2 303 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 811 пациент, на амбулаторном уровне – 15 499 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 348 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 81 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 52 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 26 марта 2021 года зарегистрировано 94 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 203 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 50 411, случаев с летальным исходом - 680, всего выздоровело – 47 428 человек.

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