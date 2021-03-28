Еще 17 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 310 человек (21 007 КВИ+ и 2 303 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 811 пациент, на амбулаторном уровне – 15 499 пациентов.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 марта 2021 года сообщает zakon.kz.
На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 310 человек (21 007 КВИ+ и 2 303 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 811 пациент, на амбулаторном уровне – 15 499 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 348 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 81 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 52 пациента.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 26 марта 2021 года зарегистрировано 94 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 203 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 50 411, случаев с летальным исходом - 680, всего выздоровело – 47 428 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!