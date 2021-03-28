CNN: США проведут виртуальные учения по противодействию России и Китаю

Речь идет о "секретной военной игре", участие в которой посредством компьютеров примут сотни американских командующих и военных по всему миру.

Пентагон готовится провести секретную военную игру, в рамках которой смоделирует военные действия против России и Китая, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал CNN, мероприятию, которое пройдет текущим летом, уделяется огромное внимание, а его сценарий засекречен.

Речь идет о "секретной военной игре", участие в которой посредством компьютеров примут сотни американских командующих и военных по всему миру. Руководить учениями будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли. Отчет об их результатах будет представлен лично шефу Пентагона Ллойду Остину.

Военные игры - довольно деликатные события, а их результаты строго охраняются, так как они позволяют выявить недостатки в военных планах и операциях США. CNN

Уточняется, что согласно планам, предстоящие военные учения будут включать в себя сценарий противостояния США с Россией в Прибалтике и Арктике, а также с Китаем в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин намерен подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете угрозы от России.

В январе тогда кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин выступил перед комитетом Сената и рассказал о главных угрозах, которые представляют Россия и другие страны. По его словам, Россия и Китай останутся главными противниками США в стратегии нацобороны.

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