Курорт Шымбулак закрывают до 12 апреля

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Это произошло согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы.
Горный курорт Шымбулак закрывается, передает zakon.kz.
Об этом сообщает администрация курорта в своем Instagram.
Уважаемые гости курорта Шымбулак! Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы от 27 марта 2021 года ГК Шымбулак приостанавливает свою деятельность в период с 29 марта по 12 апреля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!