Курорт Шымбулак закрывают до 12 апреля

Это произошло согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы.

Горный курорт Шымбулак закрывается, передает zakon.kz.

Об этом сообщает администрация курорта в своем Instagram.

Уважаемые гости курорта Шымбулак! Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы от 27 марта 2021 года ГК Шымбулак приостанавливает свою деятельность в период с 29 марта по 12 апреля.

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