Ответные санкции Китая в США назвали безосновательными

Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду, - Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты осуждают санкции Китая против двух американских физических лиц и считают их безосновательными, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США осуждают безосновательные санкции КНР… Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне. Энтони Блинкен

В заявлении также отмечается, что ограничения, как очевидно, были введены в ответ на санкции со стороны США в отношении официальных лиц Китая.

В понедельник, 22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. В качестве причины они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР. Меры предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду. После этого Китай ввел ответные санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании, десяти граждан ЕС, четырех европейских компаний, депутата канадского парламента, а также подкомитета по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.

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