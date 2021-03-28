Взбешенный Роналду швырнул капитанскую повязку после незасчитанного гола

Голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол Криштиану Роналду на 93-й минуте после того, как мяч пересек линию ворот.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку после отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Сербии, сообщает zakon.kz.

Сборная Португалии дважды упустила победу в Белграде. Ведя в счете, гости пропустили два мяча, а на последней минуте не был засчитан гол Роналду, передает РИА Новости.

Голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол Криштиану Роналду на 93-й минуте после того, как мяч пересек линию ворот.

А после возмущения португальского форварда судья наказал его желтой карточкой. В итоге взбешенный Роналду бросил капитанскую повязку на поле.

Португальцы вели в игре 2:0, но во втором тайме сборная Сербии сумела отыграться. В итоге матч завершился со счетом 2:2.

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