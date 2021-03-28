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ДЧС обратился к алматинцам

Фото: yk-news.kz 28 марта 2021, 11:50

Жителям и гостям города рекомендуется не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, в период 28-30 марта возможен сход снежных лавин, сообщает zakon.kz.

В ДЧС города Алматы обратились к жителям и гостям города, с рекомендацией не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

  • Не выходите в горы в снегопад и непогоду;
  • Находясь в горах, следите за погодой;
  • Избегайте мест возможного схода лавин ​(чаще они сходят на безлесных склонах гор)
  • Быстро уйдите от лавины в безопасное место;
  • Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, колени к животу, сориентируйте тело по направлению движения лавины;
  • При попадании в лавину, закройте нос и рот рукавицей, шарфом, двигайтесь в лавине плавательными движениями к краю;
  • ​При остановке лавины очистите место перед лицом и грудью, создайте пространство для дыхания;
  • Кричать бесполезно – снег полностью поглощает звуки, экономьте силы, не давайте себе уснуть;
  • Определите – верх-низ (дайте вытечь слюне изо рта), по возможности быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его;

Наберите номер экстренных служб "112", "109".

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