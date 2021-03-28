Брат Хабиба одержал первую победу в UFC

Секундантом выступил сам Хабиб.

В Лас-Вегасе проходит UFC 260, где в одном из предварительных поединков выступил двоюродный брат экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова – Абубакар Нурмагомедов, сообщает zakon.kz.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в рамках UFC. Свой первый бой в лиге он проиграл.

Секундантом Нурмагомедова был его двоюродный брат - бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На счету Нурмагомедова-младшего 16 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. В активе американца теперь 13 побед и 6 поражений.

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