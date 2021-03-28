27 казахстанцев вернулись в страну без ПЦР-справок

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

27 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 36 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Узбекистана, Украины и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Из 4 674 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 647 человек, без справок прибыли 27 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 21 рейс, 2 758 пассажиров, со справками – 2 741, без справок - 17;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 368 пассажиров, со справками – 358, без справок - 10;

в аэропорт г. Шымкент – 6 рейсов, 731 пассажир, все со справками;

в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, прибыли 371 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, прибыли 298 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

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