27 казахстанцев вернулись в страну без ПЦР-справок

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Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
27 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 36 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Узбекистана, Украины и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.
Из 4 674 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 647 человек, без справок прибыли 27 граждан РК.
В том числе:
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
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